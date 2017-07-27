صحيفة: ملك الأردن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين إسرائيليين طلبا التحفظ على اسميهما أبلغا مراسلها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول على مدار ساعات مهاتفة الملك الأردني الموجود بـلوس أنجلوس في الولايات المتحدة، ولكن دون جدوى.
وأطلع الاثنان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر وتطورات الأزمة، وطلب منهما التدخل لدى الإدارة الأردنية لوقف تصاعد الأزمة، وتمكنا منتصف ليلة الأحد من الوصول إلى الملك عبد الله الثاني وطلبا منه التدخل شخصيا لإنهاء الأزمة.
وقد طلب كوشنر من الملك ضرورة السماح للدبلوماسيين الإسرائيليين بالمغادرة والعودة إلى تل أبيب، كما أوفد ترامب في الوقت نفسه مبعوثه غرينبلات إلى المنطقة للعمل على حل أزمة الأقصى وأزمة السفارة.
ووصف مسؤول إسرائيلي كبير الدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية بأنه كان متميزا وكبيرا وفعالا في حل أزمة السفارة.
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