تسجيل
07:26 27 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    الضفة الغربية

    فرحة غامرة بين الفلسطينيين جراء تراجع إسرائيل عن إجراءاتها في القدس

    © AFP 2017/ Abbas Momani
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 7710

    عمت، فجر اليوم الخميس، فرحة غامرة أوساط الفلسطينيين الذين نزلوا الى الشوارع لاسيما في مدينة القدس، حيث تجمهر آلاف المقدسيين قرب بوابات المسجد الاقصى احتفالا بإزالة السلطات الاسرائيلية الجسور والممرات الحديدية التي نصبت قرب بوابات المسجد الاقصى.

    القدس — سبوتنيك. وردد المشاركون هتافات عبروا خلالها عن انتصارهم على السلطات الإسرائيلية من خلال رباطهم وصمودهم منذ 14 تموز/يوليو في وجه السلطات الاسرائيلية حين رفضوا التعامل مع الإجراءات الاسرائيلية وقد التزموا بأداء الصلاة في الشوارع والطرقات وقرب بوابات المسجد الاقصى.

    وأعلنت القوات الإسرائيلية حالة الاستنفار والتأهب في مدينة القدس وحاولت ابعاد المرابطين والصحفيين ومنعتهم من الاقتراب من بوابات المسجد الاقصى.

    باحة مسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة
    © AP Photo/ Mahmoud Illean
    فلسطين...الآلاف يشيعون جثامين منفذي عملية القدس
    وعقدت المرجعيات الدينية والإسلامية اجتماعا، فجر اليوم الخميس، طالبت فيه المصلين بعدم اداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى والتريث الى حين صدور القرار بالدخول أم الإمعان في الاعتصامات والتصعيد إلى حين انتهاء اللجنة المكلفة بمتابعة الملف والتأكد من إزالة السلطات الإسرائيلية التي قوبلت بالرفض منذ فرضها.

    يذكر، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دعا القيادة الفلسطينية والمرجعيات الدينية الى اجتماع لتدارس الاوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

    وتعود فصول الاحداث الجارية إلى يوم 14 تموز/يوليو الجاري حين نفذ ثلاثة شبان فلسطينيين أبناء عمومة من بلدة أم الفحم داخل الخط الأخضر عملية في باحات المسجد الاقصى في القدس قتلوا خلالها شرطيين اسرائيليين اثنين، وأصابوا ثالثا بجروح قبل أن يقتلوا قرب صحن قبة الصخرة.

    الشرطة الإسرائيلية في القدس
    © REUTERS/ RONEN ZVULUN
    إسرائيل تزيل الممرات الحديدية في باب الأسباط بمحيط الأقصى
    وفرضت إسرائيل إجراءات على ضوء العملية بدأتها بإغلاق المسجد الاقصى ليومين امام المصلين ثم بدأت بنصب بوابات الكترونية لكن المصلين قابلوها بالرفض وأدوا الصلوات قرب بوابات المسجد الاقصى وخارج أسوار البلدة القديمة واستمرت تل أبيب في هذه الإجراءات لأيام عدة فاشتد الغضب في الشارع الفلسطيني والمقدسي حيث قتل 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي فيما نفذ شاب فلسطيني عملية في مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله قتل خلالها 3 اسرائيليين واصاب رابعة بجروح قبل أن تعتقله السلطات الإسرائيلية.

    ويستمر رفض الفلسطينيين للإجراءات الاسرائيلية منذ قرابة الاسبوعين لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر على ضوء الاحداث خلال اجتماعه بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ازالة البوابات الالكترونية واستبدالها بكاميرات مراقبة حديثة وهو ما اثار حفيظة الفلسطينيين الذين عبروا عن رفضهم لأي إجراءات وأبوا بلوغ الحرم القدسي إلا بإزالة الإجراءات كافة لتقوم السلطات الاسرائيلية بإزالة الجسور والممرات الحديدية التي كانت تنوي زرع كاميرات مراقبة عليها ما اثار فرحة الفلسطينيين.

    وكان نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، قد دعا الفلسطينيين الى التصعيد وتكثيف الحراك في الشارع وأداء صلاة الجمعة المقبلة في الميادين والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي عند نقاط التماس لكن تطورات الاحداث وتراجع إسرائيل عن إجراءاتها قد يغير الموازين وتنتهي الأزمة المشتعلة منذ أسبوعين بيد أن ذلك يبقى رهن نتائج اجتماع القيادة الفلسطينية والمرجعيات الدينية صبيحة اليوم الخميس.

    انظر أيضا:

    الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءة الأولى
    سفير فلسطين لدى روسيا: لا توجد دولة عربية جاهزة لصفقة مع إسرائيل حول القدس
    مستشار الرئيس الفلسطيني: يكشف سبب تراجع إسرائيل عن إجراءاتها في القدس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, توتر, عنف, أزمة الأقصى, السلطات الإسرائيلية, القدس, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    طائرة تحلق فوق مطار كاي تاك في هونغ كونغ
    المطارات التي تأسر أنفاسك
    أنقرة لازم تتخلّى عن اس-400!
    واشنطن: أنقرة لم تتخل عن "إس-400" الروسية
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك