معلومات تكشف عن وصول أزمة قطر إلى "طريق مسدود"

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن معلومات جديدة تشير إلى أن أزمة قطر مع دول المقاطعة الأربع "السعودية والإمارات ومصر والبحرين" دخلت إلى ما وصف بـ"المنعطف الخطير".

© AP Photo/ Kuwait News Agency قائمة خليجية - مصرية جديدة تصدر قريبا "ستزلزل قطر"

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مسؤول خليجي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "أزمة قطر وصلت حاليا إلى طريق مسدود، بعدما توقفت جهود الوساطة بالكامل".

وتابع المسؤول الخليجي "دول المقاطعة لا تزال ترغب بمزيد من التنازلات من الدوحة، والأخيرة ترفض، وهو ما جعل جهود الوساطة تتوقف تماما في الوقت الحالي".

ومضى المسؤول، قائلا

"السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لم ترد على مقترحات الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تهدف البدء في مفاوضات مباشرة مع قطر".

واشار إلى أنه "لا توجد أفكار جديدة لدى الوسطاء في الوقت الراهن، حول كيفية الخروج من المأزق، وهو ما جعل جهود الوساطة تتوقف".

وكانت الكويت تقود جهودا للوساطة حول الأزمة مع قطر، التي أدت إلى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وإغلاق كافة المعابر البرية والبحرية والجوية معها، بسبب اتهامها بزعزعة استقرار تلك الدول ودعمها وتمويلها للإرهاب، بحسب قولهم.