معلومات تكشف عن وصول أزمة قطر إلى "طريق مسدود"

وتابع المسؤول الخليجي "دول المقاطعة لا تزال ترغب بمزيد من التنازلات من الدوحة، والأخيرة ترفض، وهو ما جعل جهود الوساطة تتوقف تماما في الوقت الحالي".
ومضى المسؤول، قائلا
"السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لم ترد على مقترحات الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تهدف البدء في مفاوضات مباشرة مع قطر".
واشار إلى أنه "لا توجد أفكار جديدة لدى الوسطاء في الوقت الراهن، حول كيفية الخروج من المأزق، وهو ما جعل جهود الوساطة تتوقف".
وكانت الكويت تقود جهودا للوساطة حول الأزمة مع قطر، التي أدت إلى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وإغلاق كافة المعابر البرية والبحرية والجوية معها، بسبب اتهامها بزعزعة استقرار تلك الدول ودعمها وتمويلها للإرهاب، بحسب قولهم.
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