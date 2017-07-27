الديوان الملكي: الملك سلمان أجرى اتصالات بعدد من الزعماء بشأن المسجد الأقصى

أعلن بيان للديوان الملكي في السعودية، اليوم الخميس، 27 يوليو/تموز، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى.

© REUTERS/ Eliana Aponte/File Photo قيادات إسلامية في القدس تحث على العودة للصلاة بالمسجد الأقصى

وأضاف البيان أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح البيان أن جهود الملك سلمان تكللت بالنجاح وبالشكل الذي يسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم، مؤكداً حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عبادتهم فيه.

وأكد العاهل السعودي، على وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله، واحترام قدسية المكان، وأن على المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء العبادات فيه بكل يسر وسهولة.

وتابع البيان بتأكيد السعودية على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي إثر هجوم في 14 يوليو/تموز، وأثارت غضبا فلسطينيا وإسلاميا عارما وصدامات دامية بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.