قوات الشرطة تحبط هجمات انتحارية شمالي وغربي العراق

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، إحباط هجمات انتحارية حاول تنفيذها عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي صلاح الدين، والأنبار، شمالي البلاد وغربها.

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وأوضح معن في بيانين صحفيين، تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسختين منهما، اليوم، أن قوات مركز شرطة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، حاصرت انتحاريين اثنين حاولا التعرض على المركز، وتمكنت من تفجيرها وقتلهما خارج الموقع.

وأضاف معن أن الحادث أسفر عن مقتل منتسب، وإصابة ضابط بجروح، اليوم الخميس.

وأفاد معن أن قوات شرطة بيجي في محافظة صلاح الدين تمكنت من قتل انتحاريين اثنين خلف سايلو الحجاج، بعد محاصرتهما في أحد المنازل المهجورة وفق معلومات ومتابعة استخبارية.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية حررت قضاء بيجي بالكامل من قبضة "داعش" الإرهابي، في أكتوبر/تشرين الأول من 2015، كما حررت مدينة الفلوجة بالكامل في منتصف العام الماضي.