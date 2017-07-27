سفير قطر: التحالف بقيادة السعودية دمر اليمن بشكل كامل (فيديو)

قال السفير القطري في واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، إن التحالف العربي، بقيادة السعودية، دمر اليمن بشكل كامل، وتسبب بمجاعة 17 مليون يمني.

وفي ندوة لمجلس الشؤون الدولية بواشنطن، قال السفير القطري إن قطر تدرس القيم الأمريكية، بينما السعودية تدرس القيم الوهابية في مناهجها.

وقال مشعل بن حمد، إن قطر تملك علاقات ثنائية قوية جدا مع تركيا، مؤكدا أيضاً أن قطر لديها علاقات وطيدة ومتبادلة مع حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، وأنه لا يفهم سبب انزعاج بعض البلدان من العلاقات الجيدة بين الدوحة وأنقرة.

وحول علاقات بلاده مع إيران، قال سفير الدوحة مشعل بن حمد آل ثاني، إن اتفاقات تجارة الغاز الطبيعي بين قطر وإيران تم تنظيمها في إطار قواعد مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قرروا في 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية معها، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته جملة وتفصيلا.