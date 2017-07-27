أول تعليق لحفتر على سيف الإسلام القذافي

أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أن سيف الإسلام القذافي طليق وفي مكان آمن، مبدياً ترحيبه باضطلاع نجل العقيد الراحل معمر القذافي بدور سياسي "إذا أراد.

© REUTERS/ PHILIPPE WOJAZER ماكرون: حفتر والسراج اتفقا على وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في ليبيا

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، عن حفتر، قوله إن سيف الإسلام "مواطن ليبي عادي وأنا لم أره بل أتابع تحركاته منذ الإفراج عنه وهو في مكان محدد، وليس لدينا مأخذ شخصي ضده، بل بالعكس أهلاً وسهلاً به".

وقال "لما لا؟ إذا كان يريد لعب دور سياسي فلا مشكلة".

وعن كيفية تعامله مع "الإخوان المسلمين"، أجاب حفتر "لا مشكلة لدينا مع المعتدلين من الإخوان، أما المتطرفون فهم ليسوا مسلمين بل لديهم نهج عنيف، ويرفضون الدولة الوطنية ويمتلكون مشروعاً إيديولوجياً كبيرا، وهو مرفوض".

وعن الاتفاق الذي وقعه في باريس مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قال إن "أهم مفاعيل الاتفاق سيكون توحيد الجيش الذي يشهد منذ ثلاث سنوات تخريج آلاف الجنود وضباط الصف في الكلية العسكرية".

ونفى قائد الجيش الليبي أن يكون السراج قد عرض عليه الرئاسة، وقال "لم يعرض عليّ ذلك، لا هو ولا أنا، نفكر في هذا الأمر الآن، بل تفكيرنا ينصب على نقل ليبيا من دولة فاشلة إلى دولة حقيقية يعترف بها العالم".



