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18:03 27 يوليو/ تموز 2017
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    الملك عبد الله الثاني

    العاهل الأردني يطالب نتنياهو بمحاكمة حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية

    © AFP 2017/ Patrick Hertzog
    العالم العربي
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    ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، ووجه رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن حادث السفارة الإسرائيلية في عمان.

    السفارة الإسرائيلية في الأردن
    © REUTERS/ STRINGER
    الأردن يرفض عودة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمان قبل ضمان محاكمة القاتل
    ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انتقد الملك عبدالله الثاني موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الاستعراضي" تجاه مطلق النار في السفارة الإسرائيلية بعمان، طالباُ محاكمته.

    ودعا الملك، نتنياهو، بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية.

    وأضاف بيان الديوان الملكي، أن سلوك نتنياهو استفزازي على كل الأصعدة ويغذي التطرف في المنطقة، موضحاً أنه سيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة العلاقات.

    وشدد البيان، على حرص الأردن دائماً على احترام القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، من منطلق كونه دولة قانون تحترم التزاماتها والمواثيق التي تدخل بها، وهذا الالتزام بالقانون الدولي هو الذي يضمن حقوقنا وحقوق مواطنينا.

    وقال العاهل الأردني: "تعاملنا مع الأزمة الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وبعد جهود أدت لاحتواء تداعياتها وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل، من خلال مواقفنا الواحدة مع أشقائنا الفلسطينيين خلال الفترة التي تلت الأزمة التي بدأت في الرابع عشر من شهر تموز/ يوليو الحالي، فإنني أؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف لمنع تكرار هذه الأزمات".

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