مقتل 18 شخصا في غارة للتحالف الدولي في ريف دير الزور

وقع عشرات المدنيين بين قتيل وجريح في غارة للتحالف الدولي بقيادة أمريكا على قرى في ريف دير الزور.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مقتل 14 مدنيا بقصف التحالف الدولي لمدينة البوكمال شرق دير الزور

كما أدت الغارة على بلدة الطيبة بريف دير الزور إلى مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، وألحقت أضرارا مادية كبيرة بمنازل المدنيين والبنى التحتية، وفق وكالة "سانا" نقلا عن مصادر أهلية.

وفي وقت سابق، قصفت قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، في سوريا، مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، مما أدى إلى مقتل 14 مدنيا.

وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت، في وقت سابق، بوقوع عشرات القتلى، إثر غارة جوية في بلدة الميــادين السوريــة، في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري كان يعتقد أنها لطيران التحالف الدولي.