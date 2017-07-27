تفجير إرهابي يستهدف مطعما على طريق كركوك - بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، مساء اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز، بمقتل وإصابة أربعة مدنيين، إثر اعتداء إرهابي استهدف مطعما على الطريق الرابط بين محافظة كركوك والعاصمة العراقية بغداد.

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مطعم "عباس" الواقع بين قضاء الطوز خورماتو، ومدينة سلمان بيك على الطريق العام الذي يربط محافظة كركوك بالعاصمة.

© REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شمالي العاصمة بغداد

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن مقتل مدني، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر، إلى أن السيارة المفخخة كانت مركونة قرب المطعم، وتسبب الانفجار بأضرار مادية لعدد من السيارات والأبنية القريبة منها.

وشهدت محافظة كركوك شمالي بغداد، هجوما لعناصر من تنظيم "داعش" تسللوا صباح اليوم إلى قرية "ششة" التابعة للطائفة الكاكائية، وهي تابعة لقضاء داقوق جنوبي المحافظة، وقتلوا أربعة مدنيين بينهم امرأتين، واختطفوا أربعة آخرين ضمنهم امرأة وصبي في الـ12 من عمره.