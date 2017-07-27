تفجير إرهابي يستهدف مطعما على طريق كركوك - بغداد

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مطعم "عباس" الواقع بين قضاء الطوز خورماتو، ومدينة سلمان بيك على الطريق العام الذي يربط محافظة كركوك بالعاصمة.
وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن مقتل مدني، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.
وأشار المصدر، إلى أن السيارة المفخخة كانت مركونة قرب المطعم، وتسبب الانفجار بأضرار مادية لعدد من السيارات والأبنية القريبة منها.
وشهدت محافظة كركوك شمالي بغداد، هجوما لعناصر من تنظيم "داعش" تسللوا صباح اليوم إلى قرية "ششة" التابعة للطائفة الكاكائية، وهي تابعة لقضاء داقوق جنوبي المحافظة، وقتلوا أربعة مدنيين بينهم امرأتين، واختطفوا أربعة آخرين ضمنهم امرأة وصبي في الـ12 من عمره.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)