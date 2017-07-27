إحباط هجوم انتحاري خامس في العراق

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، مساء اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز، عن إحباط هجوم انتحاري على مقهى شعبي شرقي العراق.

Zohra Bensemra هجوم انتحاري داخل مخيم للنازحين غربي العراق

وأوضح معن في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه اليوم، أن شرطة محافظة ديالى (شرقي العراق)، طاردت انتحاريا حاول استهداف مقهى شعبي في حي المعلمين بقضاء المقدادية، وتفجيره بعد إطلاق النار عليه. وأضاف معن، أن الحادث أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وهذا هو الانتحاري الخامس الذي تقتله الشرطة العراقية، هذا اليوم الذي شهد في وقت سابق من الصباح، تمكن قوات مركز شرطة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، من محاصرة انتحاريين اثنين حاولا التعرض على المركز وتفجيره وقتلتهما خارج الموقع.

وأسفر الحادث عن مقتل منتسب، وإصابة ضابط بجروح، حسبما جاء في البيان.

وتمكنت قوات شرطة بيجي في محافظة صلاح الدين من قتل انتحاريين اثنين خلف سايلو الحجاج، بعد محاصرتهما في أحد المنازل المهجورة وفق معلومات ومتابعة استخبارية.