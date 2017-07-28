إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بيت لحم

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، اليوم الجمعة 28 يوليو/تموز.

© AFP 2017/ JACK GUEZ التوتر يسود "الأقصى" تحسبا لاندلاع اشتباكات

اندلعت مواجهات عقب أداء صلاة الجمعة، بمشاركة مئات الفلسطينيين، في الشارع الرئيس المؤدي إلى النقطة العسكرية الإسرائيلية عند قبة راحيل، ببيت لحم، رفضا للإجراءات والتشديدات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات"، موضحا أن "إصابته متوسطة".

وأضاف الهلال الأحمر أن "عشرات المحتجين الآخرين أصيبوا بالاختناق، جراء إلقاء القوات الإسرائيلية لقنابل الغاز المسيل للدموع".