مقتل فلسطيني بذريعة محاولته طعن جندي إسرائيلي جنوبي بيت لحم

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بذريعة محاولته طعن جندي إسرائيلي عند مستوطنة غوش عتصيون، في بيت لحم، اليوم الجمعة 28 يوليو/تموز.

© REUTERS/ MUAMMAR JAMEL AWAD إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بيت لحم

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "فلسطينيا قتل أثناء تنفيذه عملية طعن أحد الجنود، المتمركزين حول مستوطنة غوش عتصيون".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن، اليوم الجمعة، عن إصابة فلسطيني آخر في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت بالقرب من بيت لحم أيضا.