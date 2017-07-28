اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة قطر غدا لبحث مستجدات الوضع

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة 28 يوليو/ تموز، إن وزير الخارجية سامح شكري سيجتمع مع نظرائه من السعودية والإمارات والبحرين في المنامة، غدا السبت، لبحث التطورات الأخيرة في مقاطعة الدول الأربع لقطر.

© Sputnik. Iliya Pitalev سر الدور "الغريب" الذي تلعبه كوريا الشمالية في أزمة قطر

وقال بيان الخارجية:

الاجتماع الذي يستمر يومين يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع.

اتهم وزير خارجية قطر، أمس الخميس، دولا عربية بانتهاك القانون الدولي عبر مقاطعتها لبلاده ووصف الأمم المتحدة بأنها المكان المناسب لتبحث فيه الدوحة عن خيارات للتغلب على الإجراءات التي فرضت عليها.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في الـ 5 من يونيو/ حزيران واتهمتها بتمويل الإرهاب والتحالف مع إيران، وتنفي الدوحة الاتهامات.

وقطعت الدول الأربع روابط النقل الجوي والبحري مع قطر وفرضت عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد، وقالت الإمارات إن على الدولة أن تغير سياساتها حتى يبدأ الحوار.