المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة السيسي يناقش خطط تأمين البلاد

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد وخاصة شمال سيناء (أقصى شمال شرق مصر)، وكذلك لاستعراض المشاريع التنموية التي تقوم بها القوات المسلحة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "تم خلال الاجتماع استعراض الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لحماية الوطن من مختلف التهديدات، وخاصة في شمال سيناء".

© AP Photo/ Evan Vucci السيسي يصدر قرارا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف

واطّلع السيسي، بحسب البيان، "على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها".

وأشاد الرئيس المصري، خلال الاجتماع الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية.

وذكر البيان أنه "تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم".