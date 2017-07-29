"الإدارة الذاتية الكردية" في سوريا تصدق على قانون التقسيم الإداري والانتخابات

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا "روج آفا" عن تصديق مجلسها الفيدرالي على قانون التقسيم الإداري وقانون الانتخابات، كما أعلن عن تحديد موعد الانتخابات المحلية والعامة، والمقرر لها أن تبدأ في أيلول/ سبتمبر المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لـ"روج آفا"، "صدق اليوم السبت المجلس التأسيسي لفيدرالية روج آفا على قانون التقسيم الإداري وقانون الانتخابات".

وأوضح البيان أن المجلس حدد توقيت الانتخابات المحلية والعامة كالآتي: انتخابات الكومينات في 22 أيلول/ سبتمبر 2017، وانتخابات البلدات والنواحي والمقاطعات في يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وانتخابات مجلس الشعب في الإقليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في الفيدرالية يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2018".

وقالت وكالة أنباء "هاوار نيوز" الكردية إن "المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي الديمقراطي لشمال سوريا اختتم أعمال اجتماعه الثالث بالمصادقة على قانون التقسيمات الإدارية والقانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات الفيدرالية".

وأضحت الوكالة أن المجلس عقد اجتماعه في صالة نقابة العمال ببلدة رميلان التابعة لمدينة كركي لكي في مقاطعة الجزيرة يومي 27 و28 تموز/ يوليو الجاري".

وأضافت الوكالة "بعد يومين من النقاشات المستفيضة على قانون التقسيمات الإدارية، وقانون الانتخابات في شمال سوريا، والنظر في كل مادة على حدا، صادق المجلس بالإجماع على القانونين واعتبارهما نافذين في المناطق الفدرالية في شمال سوريا اعتباراً من تاريخ التصديق".

وتابعت: "خلال الاجتماع أقر المجلس تكليف مفوضيات الانتخابات في مقاطعات الجزيرة، كوباني، وعفرين بالإضافة إلى مفوضية مناطق الشهباء التي تم انتخابها مؤخرا للإشراف على الانتخابات القادمة في المناطق الفيدرالية في شمال سوريا، إلى حين تشكيل مفوضية عليا للانتخابات في عموم مناطق فيدرالية شمال سوريا".

يذكر أنه في آذار/ مارس 2015، أعلنت بعض المناطق في شمال سوريا، يسكنها مكون كردي بجوار العرب والسريان والآشوريين وغيرهم من الأعراق الإثنية، أعلنت نفسها من طرف واحد إقليما فدراليا يٌدار ذاتيا باسم "روج آفا" في شمال سوريا، ولكن هذه الخطوة لم يتم الاعتراف بها رسميا من قبل دمشق، ومن قبل المجتمع الدولي.