دون أسباب واضحة... قيادي في "القاعدة" يسلم نفسه للشرطة اليمنية

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة لحج لـ"سبوتنيك": إن القيادي في تنظيم القاعدة خالد عبد النبي سلم نفسه اليوم السبت 29 يوليو/تموز، إلى قوات الطوارئ في مديرية يافع، والتي تحفظت عليه.

ويعد عبد النبي زعيم ما يسمى "جيش عدن أبين" والذي قاتل إلى جانب تنظيم "القاعدة" في معارك ضد الجيش اليمني في مدينة جعار العام 2010.

على جانب آخر، يذكر أن قيادي في اللجان الشعبية بمحافظة أبين جنوب اليمن لقى مصرعه، اليوم السبت، برصاص مسلحين شرق مديرية لودر.

وقال مصدر محلي في محافظة أبين لـ"سبوتنيك": إن "عناصر تابعة للقاعدة اعترضت، القائد السابق لنقطة "عكد" العقيد ناصر الجعري أثناء مروره في طريق فرعية قرب قرية مهيدان شرق مديرية لودر، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور".

وجاء اغتيال الجعري بعد أقل من أسبوع من اغتيال قائد الحزام الأمني في مديرية الوضيع، عبد الحكيم عمير وسط السوق العام بمدينة العين التابعة لمديرية لودر، بمحافظة أبين مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتعاني مديريات محافظة أبين من انتشار عناصر تنظيم "القاعدة" التي تشن بين الحين والآخر عمليات وهجمات إرهابية على مواقع للجيش والأمن تخلف ضحايا من العسكريين اليمنيين.