ملك البحرين عن أزمة قطر: نقف صفا واحدا مع أشقائنا لمواجهة المخاطر

قال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى إن "بقاء دولنا العربية قوية ومتماسكة مرهون بتضامنها وتكاتفها وتآزرها في مواجهة كافة التحديات".

© AFP 2017/ Ashraf Shazly دبلوماسي أمريكي: لهذه الأسباب لن تنتصر السعودية في العداء مع قطر

وأضاف "هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها تتطلب تفعيل التعاون فيما بيننا وتوحيد ورص صفوفنا لحماية مصالحنا العليا". و"العمل العربي المشترك هو القاعدة التي نستند عليها والخيار الحتمي لهذه المرحلة التي نمر بها.

وقال بن عيسى "نقف صفا واحدا مع أشقائنا في كل ما يتخذ من مواقف مشتركة وإجراءات لمواجهة التحديات والمخاطر".

وأضاف أن "الدول الداعية لمكافحة الإرهاب" قدمت الكثير من الشهداء في معركتها ضد الإرهاب.

وحسب قناة "الإخبارية" السعودية أشاد بن عيسى بالجهود المبذولة للحد من "الممارسات التي تضر بالدول أو تؤثر سلبا على شعوبها أو تعرقل منجزاتها ومكتسباتها".

وأضاف ملك البحرين: "لا تزال الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وستظل تبذل جهودها للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون".

وعقد اليوم ملك البحرين اجتماعا في المنامة مع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر لبحث الأزمة.