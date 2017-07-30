ملك البحرين عن أزمة قطر: نقف صفا واحدا مع أشقائنا لمواجهة المخاطر

وقال بن عيسى "نقف صفا واحدا مع أشقائنا في كل ما يتخذ من مواقف مشتركة وإجراءات لمواجهة التحديات والمخاطر".
وأضاف أن "الدول الداعية لمكافحة الإرهاب" قدمت الكثير من الشهداء في معركتها ضد الإرهاب.
وحسب قناة "الإخبارية" السعودية أشاد بن عيسى بالجهود المبذولة للحد من "الممارسات التي تضر بالدول أو تؤثر سلبا على شعوبها أو تعرقل منجزاتها ومكتسباتها".
وأضاف ملك البحرين: "لا تزال الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وستظل تبذل جهودها للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون".
وعقد اليوم ملك البحرين اجتماعا في المنامة مع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر لبحث الأزمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)