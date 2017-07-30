ترامب غاضب من الصين بسبب كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعلن عن خيبة أمله من الصين، مشيرا إلى أن بكين لم تفعل أي شيء لمعالجة مشكلة كوريا الشمالية.

وكتب ترامب تغريدة على صفحته على التويتر: أشعر بخيبة أمل كبيرة من الصين، التي سمح لها قادتنا الأغبياء السابقين كسب المليارات من الدولارات سنويا في التجارة. بالمقابل لم تفعل (الصين) شيئا لنا مع كوريا الشمالية، غير الكلام. نحن لن نسمح لهذا أن يستمر، لأن الصين يمكن أن تحل هذه المشكلة بسهولة (كوريا الشمالية)! "

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017

…they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017

​يذكر، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد أوضاعا متوترة في الفترة الأخير على خلفية تكثيف كوريا الشمالية العمل على برامجها النووية والصاروخية، حيث أجرت كوريا الشمالية في أيلول/سبتمبر عام 2016 تجربتها النووية الخامسة، وأطلقت عددا من الصواريخ البالستية، الأمر الذي أثار ردود أفعال من الدول المجاورة مثل اليابان وكوريا الجنوبية ومن قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رد فعل المجتمع الدولي الذي قام بتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي.