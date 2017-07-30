هذه تكلفة إجازة الملك سلمان في المغرب

قامت عدة صحف مغربية بعملية حسابية لرصد إجمالي ما سينفقه ملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال إجازته التي بدأها في مدينة طنجة بالمغرب.

© AP Photo/ Saudi Press Agency 8 معلومات عن منتجع الملك سلمان الخاص بالمغرب وبحسب ما نشرته صحيفة "الأخبار" المغربية فإن الملك سلمان يقيم في قصر يملكه على شاطئ أشقار بمدينة طنجة، إلا أن الوفد المرافق له حجز ما يزيد عن 800 غرفة موزعة على 5 فنادق تصنيف 5 نجوم بالمدينة السياحية.





وتقصت الصحيفة أسعار الفنادق التي يقيم فيها الوفد المرافق للملك، فوجدت أن متوسط الأسعار 300 دولار للغرفة في الليلة الواحدة، ما يعني أن تكلفة إيجار الغرف حوالي 240 ألف دولار في الليلة الواحدة.





وبحسب الصحيفة فإن الوفد المرافق للملك استأجر كذلك 170 سيارة خاصة، إيجار الواحدة حوالي 423 دولار في اليوم الواحد، وهو ما يعني أن تكلفة إيجار السيارات يتكلف 72 ألف دولار في اليوم الواحد.





وعليه فإن إجمالي ما ينفقه الملك والوفد المرافق له على الإقامة وإيجار السيارات حوالي 312 ألف دولار في اليوم الواحد، وبحسب عدد من الصحف فإن إجارة الملك ممتدة لمدة شهر، وبذلك تكون فاتورة الإجارز تقترب من الـ 9 مليون و360 ألف دولار.





وأكدت الصحيفة على أن هذه الملايين لم يضف إليها المصاريف الأخرى للوفد، وأشارت كذلك إلى إن هذه التكاليف ما تتضمن ثمن سيارات سياحية أخرى استأجرها الوفد بتكلفة 158 دولارا يوميا.





وبدأ الملك صلها في 24 يوليو/تموز الجاري، بصحبة وفد كبير من كبار المسؤولين السعوديين، وبحسب موقع "طنجة24" المحلي فإنه تم حجز 800 غرفة نوم، في عدد من الفنادق، إضافة إلى شقق وفيلات، أيضا، ومئات السيارات الفارهة.





ويتوقع أن يمضي العاهل السعودي والوفد المرافق له نحو شهر في المدينة، تبعا للمدة المحددة لمختلف الحجوزات.