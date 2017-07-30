السعودية ترد على المطالبات بتدويل الحج

علق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، على المطالبات بتدويل الحرمين الشريفين والحج.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية للدول الأربع المقاطعة لقطر إن "تدويل المشاعر المقدسة عمل عدواني وإعلان حرب ضد المملكة".

وأشار الجبير إلى احتفاظ المملكة بحق الرد على أي طرف يسعى إلى تدويل الحرمين.

وأضاف الجبير أن السعودية ترفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج والمملكة تبذل جهدا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن "تاريخ السعودية واضح في تسهيل وصول الحجاج"، على حد تعبيره.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy قطر توقف التسجيل الإلكتروني لأداء مناسك الحج

وأعلن الجبير ترحيب بلاده "بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف الدول بما فيها قطر".

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري قد قال في وقت سابق إن هناك مضايقات وعراقيل مستمرة في إجراءات الحج أمام القطريين.

وأكد المري أنه إذا لم تستجب السعودية لتسهيل الحج والعمرة للقطريين فإن اللجنة من حقها أن تلجأ إلى الآليات الدولية لضمان حق القطريين والمقيمين لممارسة حقهم في الحج، حسبما نقل موقع "الجزيرة".

كما أغلقت الحكومة القطرية التسجيل الإلكتروني للحج على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.