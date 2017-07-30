التحالف: أمريكا لم يغر يوم 29 يوليو على مواقع قرب مدينة الميادين السورية

صرح متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" أن الطيران الأمريكي لم يقم بغارات يوم 29 تموز/يوليو الجاري بالقرب من مدينة الميادين السورية.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مقتل 10 مدنيين بغارة للتحالف الدولي على دير الزور شرقي سوريا

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الراهن، تسجيلاتنا تشير إلى أن التحالف لم توجه ضربات بالقرب من الميادين في سوريا يوم 29 تموز/ يوليو". وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أعلنت في وقت سابق عن أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أغار على مبان سكنية في الميادين، شمال سوريا، وأن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء القصف، منهم 5 أطفال.

وكانت قوات التحالف، قد وجهت ثلاث غارات على الميادين وقرية الدبلان في نهاية حزيران/يونيو الماضي، راح ضحيتها 90 مدنيا بينهم نساء وأطفال.