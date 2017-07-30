الكشف عن دور محمد بن زايد في إنهاء أزمة قطر السابقة

وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه الشخصي "تويتر"،: "أرسل لي صديق هجوم جريدة الراية المعُـيب على الشيخ محمد بن زايد، تذكرت موقفه مع الشيخ تميم في الاجتماع الشهير الذي ترأسه المرحوم الملك عبدالله".
أرسل لي صديق هجوم جريدة الراية المعُيب على الشيخ محمد بن زايد،تذكرت موقفه مع الشيخ تميم في الإجتماع الشهير الذي ترأسه المرحوم الملك عبدالله.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 30, 2017
وتابع: "كنت شاهداً على موقف الشيخ محمد بن زايد الرجولي مع الشيخ تميم، وكيف أنقذ الاجتماع في ذلك المفصل الصعب، ونصيحته للأمير الشاب بألّا يخسر السعودية".
كنت شاهدا على موقف الشيخ محمد بن زايد الرجولي مع الشيخ تميم، وكيف أنقذ الإجتماع في ذلك المفصل الصعب،ونصيحته للأمير الشاب بألا يخسر السعودية.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 30, 2017
وأضاف: "في الأزمة الحالية ليت الأخوة في قطر يذكرون موقف الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ تميم، ليتهم يدركون عقل وإدراك وشجاعة بوخالد "محمد بن زايد" وتقدير أمير قطر لها.
في الأزمة الحالية ليت الأخوة في قطر يذكرون موقف الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ تميم،ليتهم يدركون عقل وإدراك وشجاعة بوخالد وتقدير أمير قطر لها.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 30, 2017
وختم بالقول: "موقف كنت شاهداً عليه في اجتماع فاصل قاده الملك الراحل والفقيد العظيم، بوخالد معدن نادر من الرجال في مواقفه وقراءته للأحداث وحرصه على الخليج".
موقف كنت شاهدا عليه في إجتماع فاصل قاده الملك الراحل والفقيد العظيم، بوخالد معدن نادر من الرجال في مواقفه وقراءته للأحداث وحرصه على الخليج.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 30, 2017
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)