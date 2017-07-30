الكشف عن دور محمد بن زايد في إنهاء أزمة قطر السابقة

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن دور، لم يعلن عنه من قبل، ولي عهد أبوظبي الشيخ، محمد بن زايد، في إنهاء أزمة قطر السابقة مع جيرانها عام 2014.

وقال قرقاش، إنه شهد شخصياً كيف أنقذ الشيخ، محمد بن زايد، الاجتماع الشهير الذي ترأسه المرحوم العاهل السعودي الملك عبدالله عام 2014، مؤكدا أنه حديثه جاء تعليقًا على ما وصفه بـ"الهجوم المعيب"، لجريدة الراية القطرية على الشيخ محمد بن زايد.

وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه الشخصي "تويتر"،: "أرسل لي صديق هجوم جريدة الراية المعُـيب على الشيخ محمد بن زايد، تذكرت موقفه مع الشيخ تميم في الاجتماع الشهير الذي ترأسه المرحوم الملك عبدالله".

أرسل لي صديق هجوم جريدة الراية المعُيب على الشيخ محمد بن زايد،تذكرت موقفه مع الشيخ تميم في الإجتماع الشهير الذي ترأسه المرحوم الملك عبدالله. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 30, 2017

وتابع: "كنت شاهداً على موقف الشيخ محمد بن زايد الرجولي مع الشيخ تميم، وكيف أنقذ الاجتماع في ذلك المفصل الصعب، ونصيحته للأمير الشاب بألّا يخسر السعودية".

كنت شاهدا على موقف الشيخ محمد بن زايد الرجولي مع الشيخ تميم، وكيف أنقذ الإجتماع في ذلك المفصل الصعب،ونصيحته للأمير الشاب بألا يخسر السعودية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 30, 2017

وأضاف: "في الأزمة الحالية ليت الأخوة في قطر يذكرون موقف الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ تميم، ليتهم يدركون عقل وإدراك وشجاعة بوخالد "محمد بن زايد" وتقدير أمير قطر لها.

في الأزمة الحالية ليت الأخوة في قطر يذكرون موقف الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ تميم،ليتهم يدركون عقل وإدراك وشجاعة بوخالد وتقدير أمير قطر لها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 30, 2017

وختم بالقول: "موقف كنت شاهداً عليه في اجتماع فاصل قاده الملك الراحل والفقيد العظيم، بوخالد معدن نادر من الرجال في مواقفه وقراءته للأحداث وحرصه على الخليج".