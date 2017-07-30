السعودية: مقتل رجل أمن وإصابة 6 من زملائه في اعتداء إرهابي بالقطيف

© REUTERS/ Naseem Zeitoon السعودية: ممرات جوية للطائرات القطرية في حالة الطوارئ

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية قال المتحث إنه "عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، ما نتج عنه استشهاد الرقيب مهدي بن سعيد بن ظافر اليامي، وإصابة ستة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى وحالتهم مستقرة".

وحسب المتحدث باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.