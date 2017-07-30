الحوثيون يدعون السعودية إلى هدنة خلال فترة الحج يتم توقيعها في البيت الحرام

عرض محمد على الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن (الحوثيين) على المملكة العربية السعودية التوقيع على هدنة تنص على عدم القتال خلال الأشهر الحُرم.

وبحسب ما نشره الحوثي على صفحته على "فيسبوك" فإن الهدنة يجب أن "يلتزم بها الجميع في كل محاور القتال والمواجهات العسكرية بعدم القتال وفك الحصار والسماح للحجاج اليمنيين بالحج حتى تنتهي هذه الاشهر إكرامالهذه الاشهر وتعظيم لها بما عظمها الله"