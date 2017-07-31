هل طالبت قطر فعلا بـ"تدويل الحج"

الجدل الذي أثاره الإعلان عن طلب قطر تدويل الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ليس جديدا، بل أنه مكرر وحدث من قبل أكثر من مرة، وكلما ظهر مقترح تدويل تلك الأماكن زاد الجدل.

وتزايد الجدل خلال الساعات الماضية بعدما اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بـ"محاولة تسيس الحج والعمرة" وقال إن مطالبة قطر بتدويل الإشراف على الحج والأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة) "هو بمثابة إعلان حرب على المملكة".

​وانتشرت بعد تصريحات الجبير أخبارا عن تقدم قطر بطلب إلى الأمم المتحدة لنفس الهدف تدويل الأماكن المقدسة بالمملكة.

ورغم الجدل الذي صاحب ما قاله الجبير إلا أن قطر تنفي الموضوع برمته إذ نفى محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، طلب بلاده "تدويل الحج".

قطر طالبت بعدم تسييس الحج ولم تدع إلى تدويل تنظيمه#تلفزيون_قطر #الحقيقةhttps://t.co/yBoeVsinOA — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) July 30, 2017

​وقال الوزير في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة": "لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول قطي بشأن تدويل الحج، ولم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية".

وأكد على أن "قطر لم تسيس الحج، بينما تم تسييسه للأسف من قبل السعودية".





وكذلك قال أحمد بن سعد الرميحي، عضو المكتب الإعلام لوزارة الخارجية، على حسابه الرسمي:

ولكن عندما قامت قطر بتقديم شكوى في الامم المتحدة ضد السعودية لوضعها عراقيل امام حجاج قطر ، اتهمنا بتدويل الحج وهذا كذب وقلب للحقائق — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) July 30, 2017

​وانتشر أكثر من هاشتاغ على تويتر تنديدا بما نسب إلى قطر، حيث نشط سعوديون على هاشتاغ (#إلا_الحرمين_ياقطر) و(#تدويل_الحرمين_انتهاك_لسيادة_السعودية) بالإضافة إلى الهاشتاغ الأصلي (#تدويل _الحج)

وكتب هؤلاء يهاجمون قطر ودعمها للإرهاب، بينما مستخدم أخر أن قطر لم تطلب أب تدويل لهذه الأماكن.

للتأريخ

الشقيقة #قطر لم تتحدث ولو للحظة

عن #تدويل_الحرمين كل حديثها ومطالبها

عن عدم تسييس #الحج، وهو حق مشروع

وسيحاسبنا الله إن قلنا غير هذا — شـهـرزاد بـريـدة (@mahwe13) July 30, 2017