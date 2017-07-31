هل طالبت قطر فعلا بـ"تدويل الحج"

#الجبير: طلب #قطر تدويل المشاعر المقدسة إعلان حرب ضد المملكة pic.twitter.com/H25HQ5Qd1L— قناة العربية (@AlArabiya) July 30, 2017
وانتشرت بعد تصريحات الجبير أخبارا عن تقدم قطر بطلب إلى الأمم المتحدة لنفس الهدف تدويل الأماكن المقدسة بالمملكة.
قطر طالبت بعدم تسييس الحج ولم تدع إلى تدويل تنظيمه#تلفزيون_قطر #الحقيقةhttps://t.co/yBoeVsinOA— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) July 30, 2017
وقال الوزير في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة": "لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول قطي بشأن تدويل الحج، ولم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية".
ولكن عندما قامت قطر بتقديم شكوى في الامم المتحدة ضد السعودية لوضعها عراقيل امام حجاج قطر ، اتهمنا بتدويل الحج وهذا كذب وقلب للحقائق— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) July 30, 2017
وانتشر أكثر من هاشتاغ على تويتر تنديدا بما نسب إلى قطر، حيث نشط سعوديون على هاشتاغ (#إلا_الحرمين_ياقطر) و(#تدويل_الحرمين_انتهاك_لسيادة_السعودية) بالإضافة إلى الهاشتاغ الأصلي (#تدويل _الحج)
للتأريخ— شـهـرزاد بـريـدة (@mahwe13) July 30, 2017
الشقيقة #قطر لم تتحدث ولو للحظة
عن #تدويل_الحرمين كل حديثها ومطالبها
عن عدم تسييس #الحج، وهو حق مشروع
وسيحاسبنا الله إن قلنا غير هذا
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)