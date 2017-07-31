إنقاذ القائم بالأعمال العراقي بعد استهداف السفارة في كابول

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ظهر اليوم الاثنين 31 يوليو/تموز، إجلاء القائم بأعمال سفارة العراق في العاصمة الأفغانية، كابول، واستمرار محاولات إجلاء آخرين من الطاقم على خلفية الهجوم الانتحاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، إن إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في كابول تم إلى السفارة المصرية.

© AP Photo/ Massoud Hossaini هجوم انتحاري يستهدف السفارة العراقية في كابول و"داعش" يعلن مسؤوليته

وأضاف جمال أن محاولات إجلاء اثنين من طاقم السفارة العراقية لإنقاذهم مستمرة، منوها إلى أن عملية اقتحام السفارة أسفرت حتى الآن عن مقتل اثنين من حرسها الأفغان.

وأكدت الخارجية العراقية، في وقت سابق من اليوم، أن الهجوم الانتحاري على مجمع للشرطة استهدف سفارتها في كابول.

وكان هجوما انتحاريا قد استهدف السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.