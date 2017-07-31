بالصور...أمريكا تزرع المدارس السورية بالخضار

أفاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالإنابة، الدكتور آدم فينامان ياو، في تصريح خاص بـ"سبوتنيك" بأن المنظمة تعمل حالياً مع وزارة التربية في سوريا لإدخال مكون جديد للزراعة المراعية للتغذية إلى بعض المدارس السورية.

وبيّن ياو أنه تم البدء بإدخال الزراعة المراعية للتغذية إلى المدارس وهو مفهوم جديد لمساعدة المدارس على إنتاج الخضار وتوزيعها على الطلبة وهذا له هدف تعليمي وتغذوي، حيث تم البدء في 5 محافظات "حمص، حماه، اللاذقية، طرطوس، ريف دمشق"، وتم اختيار مدرستين في كل محافظة وتم زراعة الحديقة بالخضار.

© Sputnik. Morad Saeed الأمم المتحدة تزرع المدارس السورية بالخضار

وأشار ياو إلى أن المنظمة تدعم مشروع التكيف لدى الأسر المتضررة من الأزمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم إنتاج الخضار والثروة الحيوانية وحماية الموارد المائية والمتجددة ومشاريع صغيرة لتعزيز الأمن الغذائي لدى الأسر ومساعدة الحكومة لإنشاء نظام الإنذار المبكر عن الجفاف لمساعدة المزارعين.

© Sputnik. Morad Saeed الأمم المتحدة تزرع المدارس السورية بالخضار

ولفت إلى أن المنظمة تقدم المساعدة الفنية لوزارة الزراعة السورية منذ عام 1945 عندما انضمت سوريا لعضوية المنظمة.

وأبدى الطلبة عن سعادتهم لقطف الخضار وتناولها في المدرسة.

وبلغت تقديرات الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في سوريا، بحسب الفريق المشترك من وزارة الزراعة ومنظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي حوالي 16 مليار دولار وهو رقم أولي.