اليمن: حزب المؤتمر ينفي صحة تصريحات السفير الأمريكي بشأن ميناء الحديدة

نفى "حزب المؤتمر الشعبي العام" اليمني صحة ما ذكره السفير الأمريكي عن تلقيه إشارات إيجابية من محسوبين على الحزب إزاء اقتراح المبعوث الأممي إلى اليمن الخاص بتسليم ميناء الحديدة إلى طرف ثالث لتجنيبه أي مواجهات.

صنعاء — سبوتنيك. واعتبر حزب المؤتمر، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن ذلك التصريح يأتي في إطار "الدس" لإثارة البلبلة بين طرفي التحالف (حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة "أنصار الله" الذي يواجه العدوان).

وأكد البيان أن "الأمين العام لحزب المؤتمر هو المخوّل بتمثيله في الداخل والخارج والتحدّث باسمه وفقاً لنظامه الداخلي، ولا يحق لأحد التحدث باسم الحزب إلا بتفويض من قيادته".

وسخر "حزب المؤتمر الشعبي العام"، وهو أكبر الأحزاب اليمنية ويرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، من عناصر "تناهض العدوان على اليمن لكن ليس لها وجود".

ورأى الحزب، في سياق بيانه، أن تصريحات من يدعون أنهم يمثلون الحزب "تعد مؤشراً لتماهي تلك العناصر مع مطابخ تحالف العدوان، في إطار عملية الاستقطاب السياسي والعسكري التي تجري على قدم وساق من قِبل تحالف العدوان، بغرض إشغال المجتمع عن أولوية مواجهة تحالف العدوان واستهداف المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، كمكوّنين أساسيين متحالفين لمواجهة العدوان والتصدّي له ومحاولة إدخال اليمن في دوامة الفوضى والصراعات".

وكانت وسائل إعلام قد نقلت، أمس الأحد، عن السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر قوله إنه "تلقى إشارات إيجابية من قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بشأن مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن حول ميناء الحديدة، وأن الحوثيين لا يزالون المعضلة المعطلة للحل".