وزير الدفاع السوري يزور تشكيلات مقاتلة بريف دمشق بتوجيه من الأسد

بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، قام وزير الدفاع، العماد فهد جاسم الفريج، بزيارة بعض مواقع التشكيلات المقاتلة في ريف دمشق الغربي.