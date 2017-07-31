منظمة الطيران المدني تحث دول حصار قطر على الالتزام باتفاقية شيكاغو

حث مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" خلال جلسته الاستثنائية، اليوم الإثنين، على مستوى الوزراء في مونتريال، جميع الدول الأعضاء بالالتزام والامتثال باتفاقية "شيكاغو"، ومواصلة التعاون بخصوص سلامة وأمن الطيران وكفاءته واستدامة الطيران المدني الدولي.

© AP Photo/ Kin Cheung, File وكالة أمريكية تكشف خطة قطر لإقامة مونديال 2022 رغم حصار السعودية والإمارات

أشارت صحيفة "العرب" القطرية إلى أن الدول المحاصرة تنازلت عن مواقفها بإغلاق الممرات الدولية. وأصدرت الإعلان الملاحي (NOTAMs) حسب القانون الدولي قبيل انعقاد المجلس بقليل اعترافا منها بتعديها على القوانين الدولية وتفاديا لإدانتها من المجتمع الدولي وعدم احترامها للقانون.

وثمنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية الدور الرئيس لمجلس المنظمة وانعقاده بجلسة استثنائية للنظر في مطلب دولة قطر.

وتتطلع الوزارة القطرية للنظر السريع في ملفها الخاص بالمادة 84 من اتفاقية "شيكاغو"، واتفاقية العبور "ترانزيت" بأسرع وقت ممكن، وكذلك طلب دولة قطر بإنشاء إقليم معلومات الطيران "FIR".