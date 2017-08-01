البرلمان الأردني يلغي مادة من قانون العقوبات ويجرم الاغتصاب

ألغى البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، مادة مثيرة للجدل من مواد قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقوبة الجنائية في حال تزوج بضحيته.

عمان-سبوتنيك. وقرر مجلس النواب الأردني، خلال جلسة عقدها صباح اليوم، شطب المادة (308) من قانون العقوبات التي تنص في جانب منها على "أن يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته".

وشهدت الجلسة تباينا في الرؤى، ففيما دعت الحكومة الأردنية على لسان رئيسها هاني الملقي إلى إلغاء المادة، رأى رئيس اللجنة القانونية الاكتفاء بتعديلها،

وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة إلى جانب نواب عن التيار الإسلامي ونائبات يمثلن أحزابا وتيارات سياسية ومستقلات، ليتقرر إلغاء المادة.