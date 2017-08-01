مواصلة تطهير القرى في الموصل من مخلفات "داعش"

شرعت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ عمليات تطهير واسعة لمناطق مدينة الموصل القديمة، وقرى غرب الموصل من مخلفات الإرهاب والأسلحة التي يتركها أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي.

© Sputnik. Rafael Daminov سكان غرب الموصل يبدأون في إزالة الأنقاض وإصلاح أحيائهم

القاهرة-سبوتنيك. قال موقع إعلام الحشد الشعبي إن "قوات الحشد طهرت 17 قرية بدءا من شمال منطقة عداية، نزولا باتجاه شركة عين الجحش جنوب شرق تلعفر غرب الموصل، بحثا عن أوكار أو مخازن عتاد تركها "الدواعش""،

مؤكدا أن عمليات المسح والتطهير مازالت مستمرة.

ومن جانبه قال قائد قوات الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت، في تصريحات صحافية، إن "قوات الشرطة الاتحادية أنجزت 40% من عمليات تطهير مناطق الموصل القديمة من مخلفات الإرهاب"،

مشيرا إلى أن "الشرطة الاتحادية بالتنسيق مع بلدية الموصل تنظم حملات لتنظيف مناطق الدواسة وباب جديد من الأنقاض والمخلفات.

وأضاف جودت أن "قواته عثرت على مقر "للدواعش" وشبكة اتصالات لهم، وورشة لتصنيع الأفخاخ والأحزمة الناسفة في منطقة النجفي".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، أعلن يوم 10 تموز/يوليو الماضي، النصر الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي،

وتحرير مدينة الموصل بالكامل بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر.

وسيطر تنظيم "" الإرهابي على مدينة الموصل في عام 2014، وأحدث دمارا هائلا بالمدينة حيث نسف العديد من آثارها وأخرج طوائف من السكان إلى خارج المدينة،

ومازال الآلاف من سكان مدينة الموصل يعيشون في مخيمات النزوح في انتظار العودة إلى قراهم المهدمة بعد تطهيرها نهائيا من مخلفات المعركة.