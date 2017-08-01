"قوات سوريا الديمقراطية" تقترب من السيطرة الكاملة على الأحياء الجنوبية للرقة

أكد مقاتلون في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" أن القوات أحرزت تقدما في مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري قادر على تحرير الرقة في خمس ساعات وينتظر الإشارة

وقال أحد مقاتلي "سوريا الديمقراطية" التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، الملقب أبو مصعب: "حاليا إحنا…باتجاه فريح الساعة. تقدمنا من يومين بعد معارك عنيفة بينا وبين الدواعش. لقينا عرقلات بسيطة. ألغام…بعض القناصين. وحاليا تقدمنا بعد ما قضينا عليهم…وكلياتهم هربوا تحت الأنفاق ومعنوياتهم منهارة".

وقال المقاتل عبد الله جار "تقدمنا…أخذنا مشفى الأطفال وشارع الباسل. قوات الجزيرة بينا وبينهم حوالي 250 مترا…بنتواصل معاهم. وإذا مو ها المساء بنلتقي وياهم غدا إن شاء الله ونكمل ندخل على المدينة بندخل شارع تل أبيض والوادي والساعة وكلن ناخد إن شاء الله". بحسب ما نقلته "رويترز".

وأوردت تقارير نقلا عن مسؤولين أكراد أن "قوات سوريا الديمقراطية" صارت على وشك تحقيق السيطرة الكاملة على الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة الخاضعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبدأت القوات حملة في مطلع حزيران/ يونيو لانتزاع الرقة. وتزامن الهجوم على الرقة معقل "داعش" في سوريا مع حملة لطرد مقاتليه من مدينة الموصل العراقية حيث لحقت الهزيمة بالتنظيم الشهر الماضي.

وستحرم السيطرة الكاملة على المناطق الجنوبية التنظيم من آخر طريق يؤدي إلى نهر الفرات الذي يقع إلى الجنوب من الرقة.