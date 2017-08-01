وزير الدفاع السوري يؤكد وقوف روسيا وإيران و"حزب الله" إلى جانب السوريين ضد الإرهاب

أكد وزير الدفاع السوري، العماد فهد جاسم الفريج، أن الجيش العربي السوري نجح إلى حد كبير في احتواء الحرب العدوانية الإرهابية التي تشن على الشعب السوري.

© AFP 2017/ SANA بالفيديو... وزير الدفاع السوري يزور تشكيلات مقاتلة بريف دمشق بتوجيه من الأسد

وأشار الوزير الفريج إلى عودة أغلبية المناطق التي كانت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية إلى كنف الدولة السورية مقابل انكفاء المجموعات الإرهابية ومحاصرتها في مناطق محدودة في ظل حالة من التشرد والاقتتال فيما بينها وغياب أي حاضنة لها.

ولفت الوزير، في اتصال هاتفي اليوم مع التلفزيون العربي السوري بمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس الجيش العربي السوري، إلى أن أبرز دلالات فشل الحرب الإرهابية على سوريا تكمن بشكل أساس في انهيار المشروع الإرهابي وعودة الحياة الطبيعية إلى مناطق كثيرة وامتلاك الجيش العربي السوري زمام المبادرة، موضحا أن الجيش حقق على مدى السنوات الماضية بدعم من الأصدقاء والحلفاء الكثير من الانتصارات والنجاحات الاستراتيجية كان أبرزها تحرير حلب ومساحات كبيرة من ريفها كما وسع من مواقع سيطرته على اتجاه تدمر وهو يواصل اليوم عملياته بنجاح بعمق البادية.

وأضاف العماد الفريج:

أبرز العوامل التي ساعدت على تحقيق انتصارات حاسمة وإنجازات كبيرة في الحرب على الإرهاب وإسقاط المخطط الأمريكي للمنطقة بشكل عام، ولسوريا بشكل خاص هو وعي الشعب السوري وإدراكه لحقيقة أهداف هذه الحرب والتفافه حول قيادته السياسية ووقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري.

وهنأ الوزير رجال القوات المسلحة السورية بكافة مراتبهم بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري.

وأعرب الفريج عن شكره لدعم الأصدقاء وخاصة روسيا وإيران و"المقاومة الوطنية اللبنانية" ووقوفهم إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.

وختم العماد الفريج كلمته بالقول "نعاهد شعبنا الوفي وقائد سوريا الرئيس بشار الأسد أن نبقى جندا أوفياء ونبذل كل غال ونفيس التزاما بالواجب وفداء لطهر التراب الذي رواه الآباء والأجداد بالدم وصانوا عبر التاريخ شرفه واستقلاله".