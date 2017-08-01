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21:06 01 أغسطس/ أب 2017
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    محمد بن سلمان

    ماذا قال محمد بن سلمان قبل عامين عن طموحه في البحر الأحمر

    © AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    قبل عامين تقريبا عبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية عن إعجابه بمنطقة الجزر بين مدينتي أملج ووج.

    محمد بن نايف
    © REUTERS/ Ahmed Jadallah
    حقيقة صورة الأمير محمد بن نايف "الحديثة" في قصره بجدة
    وقال الأمير إنه قضى فيها عطلته أكثر من مرة، وهي نفس المنطقة التي أعلنت السعودية، أمس الإثنين، عن تنفيذ مشروع البحر الأحمر فيها.

    وحسب موقع "أخبار 24" السعودي، وصف الأمير محمد بن سلمان المنطقة التي تقع شمال جدة، بين مدينتي أملج ووج، بأنها رائعة، حتى أنه قضى بها 8 عطلات، ويوجد فيها ما يقرب من 100 جزيرة، في مجموعة مرجانية واحدة.

    وأضاف بن سلمان أن المنطقة تتمتع بدرجة حرارة مثالية وهي أكثر برودة من مدينة جدة، كما أنها تعتبر أرضاً عذراء يمكن استغلالها اقتصادياً.

    وأشار بن سلمان إلى أن هناك العديد من الأصول الأخرى غير المستغلة، في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المناطق الريفية والحضرية، مؤكداً أن جدة على سبيل المثال بها أرض بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 5 ملايين متر مربع، على الشاطئ مباشرة، في قلب مدينة جدة، وهي مملوكة للدفاع الجوي، وتبلغ قيمة الأرض نفسها حوالي 10 مليارات دولار.

    وأوضح نائب خادم الحرمين أن تكلفة نقل جميع المباني والإنشاءات الموجودة على تلك الأرض حوالي 300 مليون دولار، فعدم ‏استغلالها يُعد خسارة كبيرة، وهي ضمن الاستفادة من الأصول غير المستخدمة، التي ستحقق الربح وتفيد التنمية، وهو عمل ضخم، الهدف من ورائه تحقيق موارد للدولة بما يعادل 400 مليار دولار، على مدى السنوات القليلة المقبلة.

    وأعلنت الممكلة العربية السعودية، مساء أمس الإثنين، عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة، تحت مسمى "مشروع البحر الأحمر".

    ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من عام 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، بحسب موقع "المرصد" السعودي.

    ونشر الحساب الرسمي للمشروع مقطع فيديو عبر "تويتر"، لتوثيق المشروع الأكبر في المنطقة، وذكر بعض المعلومات عن المشروع.    

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار محمد بن سلمان, أخبار السعودية, أملج, عطلة, مشروع البحر الأحمر, محمد بن سلمان, السعودية
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