قطر توقع صفقة لشراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو

© AFP 2017/ PATRICK BAZ اتفاقية تعاون زراعي بين قطر وتركيا لمدة 5 سنوات

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، 2 أغسطس/ أب، مع نظيره الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، في الدوحة، "وقعنا مع الجانب الإيطالي صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء سبعة سفن تابعة للقوات للبحرية.

من جانبه، قال الوزير الإيطالي "وقعنا عقداً لتوريد 7 قطع بحرية للقوات البحرية القطرية"، مضيفاً: "مهتمون بتطوير التعاون الدفاعي بين قطر وإيطاليا".

وبالنسبة للأزمة الخليجية، رأى الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أن البيان الذي أصدرته الدول الأربعة المقاطعة لقطر من العاصمة البحرينية المنامة، أظهر مزيد من التناقضات في مواقف هذه الدول، وسوء نيتهم تجاه دولة قطر.

وقال، بن ثاني، خلال المؤتمر الصحفي، "بيان المنامة أظهر مزيد من التناقضات في مواقف دول الحصار"، وردًا على سؤال حول هذه التناقضات، قال الوزير القطري: "على سبيل المثال تجديد التمسك بالمطالب الـ13 في اجتماع المنامة، يناقض جزء من هذه المطالب ذاتها وهو اعتبارها لاغية بعد 10 أيامن هذا أكبر دليل على سوء النوايا".

وأضاف الوزير قائلًا: "قطر لم تضع أي شروط للحوار فقط الظروف المنطقية التي يجب أن تتوافر في أي حوار، وبالنسبة لنا أساس الدخول في أي حوار هو التراجع عن الحصار والإجراءات غير القانونية المٌتخذة ضد قطر".