الفريق الكويتي يقع في موقف محرج خلال "مسابقة الدبابات" (صور)

تستمر الألعاب العسكرية في ضواحي موسكو في حقل "ألابينو"، ومن ضمن هذه الألعاب "بياتلون الدبابات" (مسابقة الدبابات).

ويتنافس في هذه المسابقات أطقم دبابات من 19 دولة. وحقق الفريق الروسي والصيني في الأيام التي مضت نتائج رائعة.

ولكن الفريق الكويتي لم يستطع أن يقدم أفضل ما لديه ووقع في موقف محرج.

أثناء مرور الخط، لم يحسب العسكريون الكويتيون سرعة الدبابة، وكانت الدبابة مسرعة جدا، وبالتالي انقلبت الدبابة تي-72 الكويتية. وقد نشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل ساخرة من قبل مستخدمي الإنترنت.

الشيء المؤسف أن الحظ التعيس يرافق الفريق الكويتي للسنة الثانية في "بياتلون الدبابات". ففي العام الماضي نسي الفريق أنه في مركبة قتالية وحاول أن يدخل في منعطف حاد بسرعة كبيرة جدا. وبعد ذلك انقلبت الدبابة تي-72 على جنبها. ولم يصب أحد من الفريق لحسن الحظ.