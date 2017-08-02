ضحايا مدنيين بتفجير لـ"داعش" في الموصل

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا ً عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء 2 أغسطس/أب، بمقتل وإصابة ثلاثة مدنيين، بتفجير من مخلفات تنظيم "داعش" في وسط مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن عبوة ناسفة مزروعة داخل منزل من قبل تنظيم "داعش"، انفجرت على ثلاثة مدنيين، وأسفرت عن مقتل اثنين، وإصابة الثالث بجروح، في منطقة باب الجديد، وسط الموصل.

وأوضح المصدر، أن المدنيين كانوا يتفقدون المنزل، وأثناء دخوله انفجرت العبوة عليهم، منوها ً إلى أن القتيلين هما أب وأبنه.

يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية مع فرق الجهد الهندسي العسكري، تواصل عمليات رفع مخلفات تنظيم "داعش" من أحياء الساحل الأيمن للموصل التي أعلن تحريرها بالكامل في العاشر من يوليو/تموز الماضي.