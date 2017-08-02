قطر تعلق على مصافحة وزير الخارجية السعودي "النادرة" لنظيره الإيراني

ووصف ظريف المصافحة في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "إرنا" تلك المصافحة بأنها "مسألة طبيعية" خلال الاجتماعات الدولية.

وقال وزير خارجية إيران، "أنا أعرف الجبير منذ سنين، كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغم رفضها العديد من السياسات السعودية إلا أن سياستها قائمة على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار".

© REUTERS/ MURAD SEZER بالصور...مصافحة بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان يعتبر المصافحة نوعا من التناقض، ولا سيما أن تخفيض الدوحة علاقتها الدبلوماسية مع طهران هو أحد مطالب الدول المقاطعة لقطر، أوضح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، في الدوحة: "مصافحة وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني يعتبر شأنا خاصا بهما، وليست دولة قطر في محل أن تحكم العلاقات الثنائية بين أي دول، حتى لو كانت بين دول الحصار والدول الأخرى".

وأضاف آل ثاني: "كما تطلب دائما قطر عدم تدخل أي من الدول في علاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى".

وتابع آل ثاني: "أما مسألة التناقضات فهي كثيرة في هذه الأزمة، وتجلت لنا في صور كثيرة لا تقتصر على مصافحات وغيرها"، وفقا لـ"RT".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان قد التقى نظيره السعودي، أمس الثلاثاء، على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، لدراسة التطورات المتعلقة بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى، وأصبحت المصافحة بين ظريف والجبير موضوعا لنقاش مكثف في وسائل الإعلام.