وزير الدفاع القطري يحدد شروط الدوحة للحوار مع الدول المقاطعة

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، خالد بن محمد العطية، إن الأزمة الخليجية "عميقة"، محدداً شروط الدوحة للحوار مع الدول المقاطعة لها.

© AP Photo/ Pool/Brendan Smialowski أمير قطر: نحن أقوى الآن

واشترط العطية "رفع الحصار وعدم المساس بالسيادة القطرية"، لقبول الحوار مع الدول المقاطعة، معتبرا أن المقاطعة التي تعرضت لها قطر أعطتها "الثقة بالنفس والقدرة على التحرك والانفتاح على مصادر متعددة". واستبعد الوزير القطري تطور الأزمة الخليجية إلى عمل عسكري، وذلك وفقاً لـ(CNN).

وقال وزير الدفاع القطري إن سكان قطر "بالكاد شعروا بأن هناك حصاراً"، مضيفاً أن الحكومة "تتحرك بالأدوات القانونية المتاحة" لإنهاء الوضع القائم. وحذر مما وصفه بـ"العبث في العقيدة السمحة الوسطية للمنطقة".

وبالنسبة للأزمة اليمنية، نفى وزير دفاع قطر تسريب بلاده لمعلومات تتعلق بالقوات البحرينية والإماراتية في اليمن، مشيراً إلى أن قوات بلاده لم تدخل مأرب أصلا.