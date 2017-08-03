الشرطة العسكرية الروسية تنشر نقاط عبور ومراقبة في حمص

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسي، إيغور كوناشينكوف، أن الشرطة العسكرية الروسية ستنشر يوم غد نقطتين للعبور عسكريتين، وثلاث نقاط مراقبة في منطقة خفض التصعيد بحمص.

موسكو-سبوتنيك. قال كوناشينكوف "بدءا من 4 أغسطس (آب)، وعلى طول خط التماس في منطقة خفض التصعيد بحمص، ستنشر الشرطة العسكرية الروسية نقطتي عبور، وكذلك ثلاث نقاط للمراقبة".

وصرح كوناشينكوف أن ممثلي وزارة الدفاع الروسية توصلوا مع المعارضة السورية المعتدلة، خلال لقائهم في القاهرة، إلى اتفاق حول نظام عمل المنطقة الثالثة لخفض التصعيد في سوريا، شمال مدينة حمص.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة 12:00 ظهر اليوم الخميس في منطقة تخفيف التصعيد الثالثة شمال حمص.