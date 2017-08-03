الغد السوري: دخول أول قافلة إغاثية لريف حمص الشمالي الأحد المقبل

أعلن تيار الغد السوري المعارض إنجازه وساطة، نتج عنها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة والجيش السوري في ريف حمص الشمالي، وذلك برعاية الحكومة المصرية، وضمانة وزارة الدفاع الروسية، وتوقعه بدخول أول قافلة إنسانية إلى المنطقة يوم الأحد المقبل في 6 أغسطس/ آب.

وقال التيار، الذي يتخذ القاهرة مقراً له، في بيان له، اليوم الخميس 3 أغسطس/ آب، "يعلن تيار الغد السوري أنه أنجز وساطة من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة المعتدلة وقوات النظام في ريف حمص الشمالي، وذلك برعاية الحكومة المصرية، وضمانة وزارة الدفاع الروسية، وقد تم التوقيع على الاتفاق في ٣١ تموز/يوليو ٢٠١٧".

وأشار البيان أن الاتفاق "يشمل كامل ريف حمص الشمالي والذي يضم ثلاث مدن رئيسية هي تلبيسة والرستن والحولة، إضافة إلى عشرات القرى والبلدات".

وأكد أن الاتفاق ينص على الوقف الفوري للقصف الجوي والبري، وكافة العمليات القتالية الأخرى، وعدم تقدم قوات أي طرف باتجاه الأراضي التي يسيطر عليها الطرف الآخر ضمن خطوط فصل متفق عليها ضمن الاتفاق.

وأضاف "كذلك يشمل الاتفاق فك الحصار وفتح معابر رئيسية لدخول المساعدات الإنسانية والتجارية وتنقل الأفراد، وسوف تدخل أول قافلة إغاثية إلى المنطقة يوم ٦ أغسطس/ آب الجاري".