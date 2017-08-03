الرئاسة الفلسطينية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عيليت" شمال الضفة

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة بشدة وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حجر الأساس لأكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

© AFP 2017/ Abbas Momani إسرائيل تبدأ العمل في بناء مستوطنة جديدة رغم مساعي السلام

القدس-سبوتنيك.كما دان أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية " وفـا " نية الشرطة الإسرائيلية إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنين.

وأكد أبو ردينة، أن المستوطنات غير شرعية من أساسها، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن نهجها التدميري لحل الدولتين.

وقال أبو ردينة، " أن أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراض فلسطينية محتلة وليست أرض إسرائيل، كما زعم نتنياهو ".

ودعا أبو ردينة الإدارة الأميركية إلى التدخل فورا من اجل وقف ما وصفها محاولات نتنياهو تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع والتي رحب بها الجانب الفلسطيني وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها.

وأضاف ان التصرفات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، تعمل على خلق مناخ متوتر، ستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها، وحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها.

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية ان الجيش الإسرائيلي اغلق مدخل قرية واد فوكين غرب بيت لحم صباح اليوم أمام حركة المواطنين من الاتجاهين،

وذلك تمهيدا لحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي القرية ليضع حجر الأساس لوحدات استيطانية جديدة.