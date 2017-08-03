قوات التحالف الدولي تكشف حقيقة الأنباء حول تسليم قاعدة "التنف" لروسيا

أكدت قوات التحالف في سوريا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تسلم روسيا قاعدة "التنف" جنوب سوريا حيث يجري تدريب مقاتلي المعارضة السورية.

هذا وكشفت تقارير صحفية عديدة عن أن الجيش الأمريكي، في طريقه لإخلاء قاعدة "التنف" في سوريا، بحسب ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر خاصة بها.

وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أمس الأربعاء، أن عشرات المقاتلين من جماعة "جيش مغاوير الثورة" التي كانت ممولة من قبل الولايات المتحدة، تسلموا أنفسهم إلى الجيش السوري.

وأكد ممثل لقوات التحالف أن هذه الأنباء لا توجد أساس لها، مشيرا إلى أن المنطقة بالقرب من "التنف" لا تزال منطقة مهمة تقوم قوات التحالف بتدريب مجموعات المعارضة السورية ومنها "جيش مغاوير الثورة".