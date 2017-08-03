السعودية ترد على تصريحات إيران بشأن تحقيقات اقتحام السفارة

قال مصدر رسمي بوزارة الخارجية السعودية إن التصريحات التي أطلقها المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية حول استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية لدى طهران وقنصليتها العامة في مشهد غير صحيحة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية قال المصدر "إن السلطات الإيرانية عمدت منذ البداية إلى التسويف والمماطلة، حيث تم إبلاغ الجانب الإيراني بجاهزية الفريق السعودي للتواجد في الأراضي الإيرانية في الفترة من 25 — 29 ديسمبر كانون أول 2016 ليشارك عند معاينة السلطات الإيرانية لممثليات المملكة في إيران واطلاعه على نتائج التحقيقات".

وأضاف المصدر أنه "بعد مضي التاريخ المحدد بأربعة أشهر طلب الجانب الإيراني تحديد تاريخ جديد لزيارة الفريق السعودي، وتم إبلاغهم بمناسبة يوم 3 يوليو تموز 2017، وأكد الجانب الإيراني موافقته على ذلك؛ إلا أن السلطات الإيرانية لم تُشعر المملكة بالموافقة على تصريح هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودي إلا في تاريخ 1 أغسطس آب 2017 بموجب مذكرة رسمية، وذلك بعد صدور بيان وزارة الخارجية السعودية".