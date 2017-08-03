اليمن...توتر بين قوتين عسكريتين يمنيتين تتنازعان على حماية حقل نفطي

شهدت منطقة العقلة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، اليوم الخميس، توتراً بين قوات لمجموعتين عسكريتين تتنازعان على حماية حقل نفطي.

© Sputnik. Mohammed Huwais اليمن: 60 قتيلا وجريحا بقصف صاروخي على تجمع لقوات هادي في تعز

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة شبوة لـ"سبوتنيك": إن حالة من التوتر تسود منطقة العقلة التي تضم شركة "أو إم في" المشغلة لحقل العقلة النفطي ومطار، بين قوات القطاع العسكري التابع للجيش اليمني والمكلفة بحماية المنطقة وأنابيب النفط الواصلة إلى الحقل من جهة، وقوات النخبة الشبوانية التي استحدثتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على غرار قوات الحزام الأمني في عدن جنوب اليمن، والنخبة الحضرمية في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وحسب المصدر، فإن مفاوضات تقودها قيادات عسكرية ومحلية في المحافظة لاتزال جارية لتسليم القطاع للقوة المستحدثة.

يذكر أن قوات إماراتية بدأت اليوم الخميس 3 أغسطس/ آب، بإسناد أميركي، بعملية انتشار لوحدات من النخبة الشبوانية في مدن عزان وعتق وحبان والحوطة التابعة لمحافظة شبوة، عقب ساعات من عملية إرهابية لتنظيم القاعدة في نقطة أمنية بمديرية رضوم، خلفت وفق مصدر أمني، 9 قتلى و8 جرحى.