حريق هائل في برج الشعلة بدبي وإخلاء سكانه (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الجمعة، أن الدفاع المدني يتعامل مع حريق شب في برج الشعلة بمنطقة المارينا في دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر: "الدفاع المدني يتعامل مع حريق شب في برج بمنطقة المارينا في دبي".

وأشار المكتب إلى أن فرق الدفاع المدني في دبي والفرق المختصة قاموا بإخلاء برج الشعلة من السكان ويواصلون العمل على إخماد الحريق، مضيفا أن فرق إطفاء من 4 مراكز تحركت من أجل السيطرة على الحريق وضمان سلامة السكان.

وأكد المكتب أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن وقوع أي إصابات.

حريق في برج الشعلة بمارينا دبي pic.twitter.com/q8hwNjkYbe — goolook (@goolook0) August 3, 2017

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