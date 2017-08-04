السودان يوضح موقفه من أزمة قطر

أوضح وزير الدولة في الخارجية السودانية، السفير عطا المنان بخيت، موقف بلاده من أزمة قطر مع دول المقاطعة الأربع "السعودية والإمارات ومصر والبحرين".

© AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY السودان يفكر في إعداد دستور دائم تجري الانتخابات في إطاره

قال بخيت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 4 أغسطس/آب، إن الخرطوم تعمل من أجل دعم مبادرة الكويت لتسوية أزمة الخليج.

وأعرب وزير الدولة في الخارجية السودانية عن أمله في أن تثمر المساعي الكويتية بنتائج طيبة لحل تلك الأزمة.

وتابع بخيت، قائلا

"نحن نعمل من أجل دعم مبادرة كبيرة جدا، هي مبادرة تقوم بها دولة الكويت، والتي تهدف إلى إيجاد تسوية سلمية في داخل البيت الخليجي، ونعتقد أن أية أزمة مهما كانت يستطيع الناس بأنفسهم أو عبر أصدقائهم وجيرانهم أن يصلوا إلى تسوية سياسية للأزمات، نحن مع التسوية التي تتبناها [دولة] الكويت".

وأضاف الوزير السوداني الرفيع المستوى، الذي يزور موسكو هذه الأيام في زيارة رسمية لترؤس الدورة السادسة من لجنة التشاورات الروسية السودانية، "نأمل بأن تجد المبادرة نتائج بالنسبة لها… الإسراع في إيجاد تسوية سياسية سيوفر كثيراً من الطاقات البشرية والمادية لهذه المنطقة، يمكن أن تستثمر في بناء المنطقة بشكل عام، بدل أن تستثمر في تحطيم القدرات الموجودة حالياً في المنطقة".