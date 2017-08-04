الشؤون المدنية الفلسطينية تؤكد نية إسرائيل تسليم جثامين 4 قتلى فلسطينيين

أكدت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، نية السلطات الإسرائيلية تسليم رفات 4 قتلى فلسطينيين محتجزين لديها.

© Sputnik. Ilya Pitalev وزير الخارجية الأردني يطالب إسرائيل بإنهاء إجراءاتها الأخيرة في القدس

وبحسب بيان الشؤون المدنية الذي وصل "سبوتنيك"، فإن الفلسطينيين الأربعة هم:عمار الطيراوي من بلدة كفر عين برام الله، ومحمد تنوح من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وعبد الله طقاطقة من قرية مراح معلا جنوب بيت لحم، ورأفت الحرباوي من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأشارت الشؤون المدنية إلى أن عملية تسليم الجثامين من قبل الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني ستتم مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الشؤون المدنية أن تسليم الجثامين سيتم عبر إيصال كل جثمان عند الحاجز الأقرب إلى مدينة القتيل.